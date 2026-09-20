L’Acteur Sid Ahmed Agoumi tire sa révérence

Le grand artiste Ahmed Meziane, plus connu sous son nom de scène Sid Ahmed Agoumi, l’une des figures de proue du théâtre et du cinéma algériens, a tiré sa révérence pour rejoindre la demeure éternelle.

L’Office National des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (ONDA) a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de cet illustre artiste. Membre éminent de l’Office, il comptait parmi les monuments de la scène théâtrale et cinématographique algérienne, et s’imposait comme l’un de ces noms d’exception qui ont jalonné et façonné l’histoire ainsi que la trajectoire créative de l’art algérien durant des décennies.

Dans son message de condoléances, l’Office a déclaré : « Avec sa disparition, la scène artistique algérienne perd une figure emblématique qui aura laissé une empreinte indélébile dans le cœur de son public. Sa riche carrière, qui a fait des planches et de l’écran des espaces d’expression et de don de soi, aura grandement contribué à enrichir le paysage culturel national à travers des rôles et des œuvres qui demeureront à jamais gravés dans la mémoire artistique algérienne.