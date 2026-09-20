Pluies orageuses pouvant atteindre 40 mm dans 21 wilayas à partir de 14h

L’Office nationale de la météorologie a annoncé ce dimanche, dans un Bulletin météo spécial (BMS), que des pluies orageuses sont attendus dans plusieurs wilayas du pays.

Selon ce BMS, la quantité de pluie attendue se situe entre 20 et 40 mm et devrait atteindre 50 mm, de 14h à 23h, précisant que les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, El Menia, Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa sont concernées par ces précipitations.

Le BMS comprenait également une autre alerte concernant de violents orages, avec des quantités de pluie attendues comprises entre 20 et 30 mm dans les wilayas de Naama, El Bayadh, Beni Abbes, Bechar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Djanet et le sud d’Illizi, à partir de midi jusqu’à 23 heures.