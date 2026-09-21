Chargé par le président de la République, M. Arkab entame une visite de travail en République du Niger

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab, effectue, ce lundi et demain mardi, une visite de travail en République du Niger.

Il est accompagné du président-directeur général du groupe Sonatrach, M. Nourredine Daoudi, du vice-président-directeur général de Sonatrach chargé de l’activité raffinage et pétrochimie, ainsi que du directeur général de Sonatrach International Exploration and Production (SIPEX), en plus de plusieurs cadres du secteur.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la dynamique que connaissent les relations algéro-nigériennes, notamment dans le domaine des hydrocarbures, ainsi que du suivi de l’avancement des projets concrétisant le partenariat entre les deux pays.

Parmi ces projets figure notamment le gazoduc transsaharien (TSGP), ainsi que les développements du projet de recherche et d’exploration mené par le groupe Sonatrach, en partenariat avec la société nationale nigérienne de pétrole Sonidep, au niveau du bloc de Kafra.

La visite permettra également de poursuivre l’évaluation des nouveaux blocs pétroliers au Niger, notamment le bloc de Bilma.

La visite constituera également une occasion de renforcer la coopération et d’intensifier la coordination dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie, notamment à travers le suivi des travaux de maintenance majeure de la raffinerie de Zinder, au Niger.

Elle permettra aussi de suivre l’état d’avancement du projet de gazoduc transsaharien (TSGP), qui associe l’Algérie, le Niger et le Nigeria. Ce projet stratégique s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’intégration énergétique régionale et du développement des infrastructures gazières sur le continent africain.

Dans ce cadre, l’Algérie a entamé, en juin 2026, les travaux de réalisation du tronçon algérien du projet, tandis que les préparatifs et les études concernant la partie située sur le territoire nigérien se poursuivent. Cette dernière constituera l’un des principaux axes de la présente visite.

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, devrait également tenir des entretiens avec plusieurs responsables nigériens. Ces discussions porteront sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures, de développer les partenariats entre les institutions et organismes spécialisés des deux pays, ainsi que sur le suivi des projets communs et les perspectives de leur élargissement, au service des intérêts communs et en contribution au développement économique et énergétique des deux pays et de la région.

Cette visite confirme la volonté de l’Algérie de poursuivre le renforcement de sa coopération avec la République du Niger et de consolider les partenariats fondés sur l’échange d’expertise et la valorisation des ressources énergétiques, contribuant ainsi au renforcement de l’intégration et de la complémentarité économique et énergétique africaines.