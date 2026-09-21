Rentrée scolaire 2026-2027: Le ministre de l’Éducation donne le coup d’envoi officiel depuis Jijel

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a donné, ce lundi matin, le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2026-2027 depuis l’école du chahid « Belaoura Rabah », située dans la commune de Chehna, dans la wilaya de Jijel.

Le ministre était accompagné, au niveau de cet établissement qui accueille 157 élèves, du wali de Jijel, Ahmed Meklati. À cette occasion, M. Saâdaoui et la délégation qui l’accompagnait ont assisté à la leçon inaugurale destinée aux élèves du cycle primaire, consacrée au thème « La relation entre l’arbre et la santé de l’homme ». Le ministre a souligné l’importance accordée par le secteur de l’Éducation nationale à la sensibilisation des élèves aux différents aspects liés à la santé.

Il a également indiqué que la prise en charge de la santé des élèves s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’avenir des générations futures. L’objectif de ces activités est notamment d’ancrer une culture sanitaire chez les élèves et de leur faire comprendre la portée de cette démarche, afin de les encourager à préserver leur santé, notamment à travers la connaissance des principes d’une alimentation saine.

Dans le même contexte, le ministre a relevé la participation de médecins, dans le cadre de la Semaine nationale de la santé scolaire, à des séances de sensibilisation consacrées à l’alimentation saine et à la santé de manière générale.

Il a insisté sur l’importance d’organiser cette semaine au début de l’année scolaire, afin de faire de la rentrée une étape placée également sous le signe de la santé et de contribuer à préserver la santé des générations futures.

À cette occasion, le ministre a également procédé à la plantation d’un arbre au sein de l’école du chahid « Belaoura Rabah », un geste symbolique destiné à marquer cette rentrée scolaire et à consacrer les valeurs humaines et environnementales.