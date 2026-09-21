Réunion du Conseil des ministre: Voici les principales directives du président de la République

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé, ce dimanche, une réunion du Conseil des ministres.

A cette occasion, le président de la République a remercié le gouvernement, notamment les ministres concernés, « pour l’accélération des procédures d’indemnisation dans les régions touchées par les récents incendies. »

Aussi, le président de la République a chargé les ministres concernés « d’accélérer le versement des éventuelles indemnités restant à accorder aux sinistrés. »

Par ailleurs, le président de la République a ordonné « une revalorisation globale des salaires dans le secteur de la Protection civile, à travers la révision des points indiciaires. »

En outre, le président de la République a ordonné au gouvernement « de soutenir le pèlerinage (Hadj) pour cette année, à l’instar de l’année précédente. »

Sur un autre plan, le président de la République a ordonné au gouvernement « de préparer un projet de loi d’orientation agricole plus efficace. »