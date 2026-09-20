Une sénatrice américaine bloque une vente d’armes de 2,8 milliards de dollars à Israël

La sénatrice démocrate américaine Jeanne Shaheen aurait bloqué une vente d’armes d’un montant de 2,8 milliards de dollars à Israël, en tenant compte du risque que ces armes soient utilisées contre des civils palestiniens.

Selon des informations obtenues par The Hill, Jeanne Shaheen, principale représentante démocrate au sein de la commission des Affaires étrangères du Sénat, a bloqué la vente d’armes de 2,8 milliards de dollars destinée à Israël.

Le média a indiqué que Shaheen et certains démocrates étaient « déçus » que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’ait « rien fait pour répondre à leurs préoccupations » concernant les attaques ayant causé de lourdes pertes civiles à Gaza, les bombardements de la Syrie et l’augmentation des violences commises par des Israéliens s’emparant de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée.

La vente d’armes en question comprendrait 40 000 bombes pesant chacune une tonne, susceptibles de contribuer à un lourd bilan humain dans la bande de Gaza, selon le média, qui souligne que l’administration de l’ancien président américain Joe Biden avait empêché l’envoi de ces armes à Israël.

Shaheen, la démocrate la plus ancienne au sein de la commission des Affaires étrangères du Sénat, dispose, en vertu de la législation américaine, du pouvoir d’empêcher l’administration Trump de poursuivre certaines ventes d’armes dépassant un montant déterminé.

Gregory Meeks, membre de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, avait également annoncé mercredi avoir décidé de suspendre cette vente militaire à Israël.

Meeks avait déclaré avoir des préoccupations quant à savoir si le gouvernement Netanyahu utiliserait les armes fournies par les États-Unis « conformément au droit international humanitaire et au droit américain ».