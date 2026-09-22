-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

L’avion présidentiel du président iranien Massoud Pezeshkian fait une escale technique à l’aéroport d’Alger

Echoroukonline
  • 116
  • 0
L’avion présidentiel du président iranien Massoud Pezeshkian fait une escale technique à l’aéroport d’Alger

L’avion présidentiel du président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a atterri, ce mardi à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, à la suite d’une escale technique.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a été accueilli, au salon d’honneur de l’aéroport international d’Alger, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, ainsi que par le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib.

Articles en Relation
Chargé par le président de la République, M. Arkab entame une visite de travail en République du Niger

Chargé par le président de la République, M. Arkab entame une visite de travail en République du Niger

L’Acteur Sid Ahmed Agoumi tire sa révérence

L’Acteur Sid Ahmed Agoumi tire sa révérence

Mosquée Al Aqsa: Des centaines de sionistes accomplissent des rituels talmudiques à la mosquée

Mosquée Al Aqsa: Des centaines de sionistes accomplissent des rituels talmudiques a la mosquée

Rentrée scolaire 2026-2027: Le ministre de l’Éducation donne le coup d’envoi officiel depuis Jijel

Rentrée scolaire 2026-2027: Le ministre de l’Éducation donne le coup d’envoi officiel depuis Jijel

Autisme en Algérie: Ouverture des premiers centres spécialisés.

Autisme en Algérie: Ouverture des premiers centres spécialisés.

Stora:” La France n’a rien fait pour surmonter la crise avec l’Algérie”

Stora:” La France n’a rien fait pour surmonter la crise avec l’Algérie”

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus