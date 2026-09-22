L’avion présidentiel du président iranien Massoud Pezeshkian fait une escale technique à l’aéroport d’Alger

L’avion présidentiel du président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a atterri, ce mardi à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, à la suite d’une escale technique.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a été accueilli, au salon d’honneur de l’aéroport international d’Alger, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, ainsi que par le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib.