Le FMI salue la croissance de l’Algérie et ses efforts de diversification

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué, dans son dernier rapport consacré à l’Algérie, « la solidité de la croissance économique et les efforts de diversification, prévoyant une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,8 % en 2026 », relavant « une nette progression de la croissance de l’économie algérienne, passée de 3,7 % en 2024 à 3,9 % en 2025, soutenue notamment par la hausse des investissements. »

Selon le FMI, la croissance du secteur hors hydrocarbures en Algérie a atteint 4,3 % en 2025 et devrait dépasser 4 % en 2026, soulignant également que « le programme de réformes engagé par l’Algérie a contribué à soutenir la diversification de l’économie et à renforcer la croissance. »

Aussi, le FMI estime que « la dette extérieure brute de l’Algérie ne dépassera pas 1 % du PIB en 2026, contre 1,1 % en 2025, avant de diminuer progressivement pour atteindre 0,5 % en 2031 », considérant que les perspectives économiques de l’Algérie à court terme sont globalement « positives ». Il estime par ailleurs qu’une hausse des prix des hydrocarbures permettrait « de renforcer les recettes d’exportation de l’Algérie ainsi que les recettes des finances publiques. »

De même, le FMI prévoit « une réduction du déficit du compte courant de l’Algérie en 2026, grâce notamment à l’augmentation des recettes provenant des hydrocarbures, ce qui devrait offrir au pays une occasion de reconstituer ses marges de sécurité financières », saluant les efforts déployés par l’Algérie pour renforcer la stabilité et l’inclusion financières, tout en soulignant que « les banques algériennes disposent de niveaux adéquats de liquidité, de rentabilité et de fonds propres. »

Le FMI salue également les efforts de l’Algérie en matière « de stabilité et d’inclusion financières », tout en relevant « la sortie rapide du pays de la liste de surveillance renforcée du Groupe d’action financière (GAFI). »

Enfin, le FMI estime que « l’accélération de la diversification économique et des réformes en Algérie pourrait contribuer à améliorer davantage le climat des affaires, à attirer les investissements privés et à renforcer la croissance », mettant en avant l’importance d’approfondir les relations commerciales et énergétiques de l’Algérie avec l’Europe et l’Afrique.