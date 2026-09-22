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CAN-2026 de volley-ball

L’Algérie bat l’Egypte et file en demi-finales

Echoroukonline
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L’Algérie bat l’Egypte et file en demi-finales

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs), s’est qualifiée pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations CAN-2026, en battant l’Egypte, tenante du titre, au tie-break 3 sets à 2 (25-17, 20-25, 19-25, 25-23, 15-13), lundi soir au Palais des sports d’El-Menzah à Tunis.

Il s’agit d’un remake de la finale de la précédente édition, remportée en 2023 au Caire par l’Egypte face à l’Algérie (3 sets à 1).

Le Six national sera opposé en demi-finale, prévue demain mercredi à 21h00, au Cameroun, qualifié aux dépens du Ghana (25-21, 19-25, 23-25, 25-23, 16-14).

Versé dans le groupe C à trois équipes, le Six national a bouclé la phase de poules avec un bilan d’une victoire devant le Tchad (3-0) et une défaite au tie-break face au Nigeria (2-3).

Initialement programmée à Kinshasa, la 25e édition du Championnat d’Afrique des nations ça été délocalisée à Tunis par la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), en raison des inquiétudes liées à la situation sanitaire en République démocratique du Congo, notamment l’épidémie d’Ebola.

Au-delà du titre continental, la compétition revêt un enjeu majeur : le champion d’Afrique décrochera directement son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles-2028, alors que les trois premières sélections au classement final seront qualifiées pour le Championnat du monde-2027.

Résultats partiels des quarts de finale :

Cameroun – Ghana          3-2

Egypte – Algérie              2-3

Tunisie – Rwanda    (18h00)

Nigéria – Maroc        (21h00).

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