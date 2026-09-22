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BMS: Des pluies sur plusieurs wilayas mardi

Echoroukonline
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BMS: Des pluies sur plusieurs wilayas mardi

Des pluies affecteront plusieurs wilayas du pays mardi, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de Météorologie (ONM).

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas de Timimoune, in Salah, Tamanrasset, Djanet et Illizi où les quantités de pluies attendues sont estimées entre 20 et 30 mm et ce, mardi de 12h00 à 23h00.

Pour les wilayas d’El Bayadh, El Meniaâ, Laghouat, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa et le Sud de Djelfa, le BMS qui est encours depuis 03h00 s’étalera jusqu’à 21h00 de la journée du mardi, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm, souligne la même source.

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