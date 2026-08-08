Modification temporaire du trafic des trains sur les lignes Alger-El Afroun et Agha-Zeralda
La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, samedi dans un communiqué, une modification temporaire du trafic des trains de banlieue, suite au déraillement d’un train au niveau du tronçon reliant les gares de Gué de Constantine et d’El Harrach, et ce, jusqu’à la fin des opérations d’intervention et de réouverture de la ligne au trafic ferroviaire.
Ainsi, la gare de Baba Ali sera temporairement le terminus des trains pour les lignes Alger-El Afroun et Agha-Zeralda, précise la société, ajoutant qu’elle informera les voyageurs de toute nouveauté concernant la reprise du trafic et le retour au programme normal.
La société invite les voyageurs concernés à prendre en considération cette modification lors de la planification de leurs déplacements et à prendre les dispositions nécessaires, conformément à ce programme exceptionnel.
Elle a également affirmé que ses équipes d’intervention et de maintenance poursuivent leur travail sur le terrain de manière constante, en prévision du retour du trafic ferroviaire à la normale dans les plus brefs délais, selon la même source.