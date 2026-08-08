Modification temporaire du trafic des trains sur les lignes Alger-El Afroun et Agha-Zeralda

Ainsi, la gare de Baba Ali sera temporairement le terminus des trains pour les lignes Alger-El Afroun et Agha-Zeralda, précise la société, ajoutant qu’elle informera les voyageurs de toute nouveauté concernant la reprise du trafic et le retour au programme normal.

La société invite les voyageurs concernés à prendre en considération cette modification lors de la planification de leurs déplacements et à prendre les dispositions nécessaires, conformément à ce programme exceptionnel.

Elle a également affirmé que ses équipes d’intervention et de maintenance poursuivent leur travail sur le terrain de manière constante, en prévision du retour du trafic ferroviaire à la normale dans les plus brefs délais, selon la même source.