-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Modification temporaire du trafic des trains sur les lignes Alger-El Afroun et Agha-Zeralda

Echoroukonline
  • 12
  • 0
Modification temporaire du trafic des trains sur les lignes Alger-El Afroun et Agha-Zeralda

 La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, samedi dans un communiqué, une modification temporaire du trafic des trains de banlieue, suite au déraillement d’un train au niveau du tronçon reliant les gares de Gué de Constantine et d’El Harrach, et ce, jusqu’à la fin des opérations d’intervention et de réouverture de la ligne au trafic ferroviaire.

Ainsi, la gare de Baba Ali sera temporairement le terminus des trains pour les lignes Alger-El Afroun et Agha-Zeralda, précise la société, ajoutant qu’elle informera les voyageurs de toute nouveauté concernant la reprise du trafic et le retour au programme normal.

La société invite les voyageurs concernés à prendre en considération cette modification lors de la planification de leurs déplacements et à prendre les dispositions nécessaires, conformément à ce programme exceptionnel.

Elle a également affirmé que ses équipes d’intervention et de maintenance poursuivent leur travail sur le terrain de manière constante, en prévision du retour du trafic ferroviaire à la normale dans les plus brefs délais, selon la même source.

Articles en Relation
Espagne: Démantèlement d’un réseau de trafic de 21 tonnes de cocaïne vers l’Europe

Espagne: Démantèlement d’un réseau de trafic de 21 tonnes de cocaïne vers l’Europe

Accident de bus à Constantine: Six morts et 19 blessés

Accident de bus a Constantine: Six morts et 19 blessés

L’Espagne impose des contrôles aux voyageurs aux voyageurs de l’Italie

L’Espagne impose des contrôles aux voyageurs aux voyageurs de l’Italie

Tiaret: 6 morts dans une collision entre un véhicule léger et un camion

Tiaret: 6 morts dans une collision entre un véhicule léger et un camion

Trump: « Le détroit d’Ormuz pourrait rouvrir prochainement »

Trump: « Le détroit d’Ormuz pourrait rouvrir prochainement »

Lutte anti-drogue en Algérie: Des récompenses pour dénoncer les trafiquants!

Lutte anti-drogue en Algérie: Des récompenses pour dénoncer les trafiquants!

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus