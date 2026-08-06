Trump dit privilégier un accord avec l’Iran, mais avertit que l’option militaire reste sur la table

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il préférait parvenir à un accord avec l’Iran plutôt que de recourir à une action militaire, tout en avertissant que l’option de la force restait sur la table en cas d’échec de la diplomatie.

« Je préfère conclure un accord parce que je ne veux pas tuer des gens », a déclaré Trump lors d’un événement à Las Vegas.

Le président américain a affirmé que son administration était prête à lancer « la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale », avant de suspendre ces plans après une demande de dialogue formulée, selon lui, par des responsables iraniens.

« Ils m’ont appelé et m’ont dit : “S’il vous plaît, ne le faites pas. Parlons.” Ils disent ensuite : “Nous n’avons jamais dit cela.” Vous savez quoi ? Les fake news savent qu’ils l’ont bien dit, mais nous discutons. Nous verrons ce qui se passera, mais ils nous respectent », a-t-il déclaré.

Donald Trump a également réaffirmé que l’Iran ne devait pas se doter de l’arme nucléaire.