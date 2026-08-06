Espagne: Démantèlement d’un réseau de trafic de 21 tonnes de cocaïne vers l’Europe

Les autorités espagnoles ont démantelé un réseau criminel transnational spécialisé dans le trafic de cocaïne vers l’Europe, financé par des investisseurs basés à Dubaï, arrêtant 44 personnes et saisissant 21 tonnes de drogue.

Selon la police espagnole, citée mercredi soir par des médias locaux, cette opération est l’aboutissement d’enquêtes ayant duré plusieurs années et ciblant un réseau criminel transnational actif dans l’acheminement de cargaisons de cocaïne vers l’Espagne, en dissimulant la drogue dans des conteneurs de fret commercial en vue de l’acheminer vers le continent européen.

Dans un communiqué, la Garde civile espagnole a indiqué que l’opération a été menée en étroite coordination avec la police nationale équatorienne et sous la supervision d’Europol. Les investigations ont révélé que le réseau bénéficiait d’un soutien financier d’investisseurs à Dubaï, tout en s’appuyant sur des routes maritimes pour acheminer ses cargaisons vers l’Espagne.

La même source a précisé que les premiers coups de filet contre ce réseau remontent à mars 2025, lorsque les autorités équatoriennes ont mené une série de perquisitions visant une cinquantaine de biens, aboutissant à l’arrestation de 36 suspects dans le cadre de la première phase de l’enquête.

A la suite de l’achèvement des investigations et de l’échange d’informations entre les différents services de sécurité, les autorités espagnoles ont lancé la deuxième phase de l’opération, procédant à l’arrestation de huit suspects lors de perquisitions menées dans plusieurs sites à travers l’Espagne. Une somme d’un million d’euros, soupçonnée de provenir du trafic international de drogue, a également été saisie.

Les investigations ont révélé que les membres du réseau dissimulaient la cocaïne dans des cargaisons de marchandises commerciales en provenance notamment du port de Guayaquil, en Equateur, exploitant les flux d’exportation vers l’Europe pour masquer leurs activités criminelles. Les cargaisons de bananes figuraient parmi les moyens les plus utilisés pour dissimuler la drogue dans les conteneurs.

Selon les autorités espagnoles, cette opération illustre l’ampleur des défis posés par les réseaux de criminalité organisée transnationale, qui s’appuient sur des structures de financement internationales et des méthodes sophistiquées pour acheminer d’importantes quantités de stupéfiants vers le continent européen, d’où la nécessité de renforcer en permanence la coopération sécuritaire internationale pour les combattre et les démanteler.

APS