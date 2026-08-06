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Accident de bus à Constantine: Six morts et 19 blessés

Echoroukonline
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Accident de bus à Constantine: Six morts et 19 blessés

Quatre personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans un grave accident de la circulation survenu tôt ce jeudi matin dans la wilaya de Constantine, selon un premier bilan communiqué par la Protection civile.

L’accident s’est produit à 5 h 19 sur la route nationale n°79, en direction de Mila, dans la commune et daïra d’Ibn Ziad. Il s’agit du dérapage d’un autobus qui s’est renversé avant de chuter dans un ravin.

Pour faire face à cette intervention, les services de la Protection civile ont mobilisé d’importants moyens, comprenant deux camions de sauvetage et dix ambulances afin de secourir les victimes et de les évacuer vers les structures de santé.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de cet accident.

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