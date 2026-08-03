Timimoun: Le ministre de la Santé au chevet des blessés de l’accident de la route

Le ministre de la Santé, le Pr Mohamed Seddik Aït Messaoudene, est arrivé aux premières heures de la matinée de ce lundi dans la wilaya de Timimoun afin de s’enquérir de l’état de santé des victimes de l’accident de la circulation survenu samedi sur la Route nationale (RN) 51, indique un communiqué du ministère.

À son arrivée à l’aéroport de Timimoun, le ministre a été accueilli par le wali de Timimoun, en présence des autorités locales, sécuritaires et militaires.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la prise en charge des blessés et vise à s’assurer des conditions de leur traitement au sein des structures hospitalières. Elle traduit également la mobilisation des pouvoirs publics pour garantir les soins nécessaires aux victimes et mettre en œuvre toutes les mesures permettant une prise en charge médicale optimale.

Pour rappel, quatre personnes ont perdu la vie et quarante-trois autres ont été blessées dans un grave accident de la circulation survenu samedi dans la wilaya de Timimoun.

Selon un communiqué des services de la Protection civile, la collision s’est produite à 5h54 sur la RN51, dans la daïra de Timimoun, entre un autobus assurant la liaison Batna–Adrar et un camion.