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Le Premier ministre se rend sur les lieux de l’accident d’autobus à Berrahmoun El-Karma

Echoroukonline
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Le Premier ministre se rend sur les lieux de l’accident d’autobus à Berrahmoun El-Karma

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, vendredi, sur les lieux de l’accident survenu suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs sur la voie d’évitement de Berrahmoun El-Karma, dans la périphérie de la daïra de Boumerdes.

L’accident s’est produit lorsqu’un bus de voyageurs a quitté la route, s’est renversé et a dévalé un talus sur la voie de contournement.

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, ensuite, au chevet des blessés pour s’enquérir de leur état de santé et des conditions de leur prise en charge à l’hôpital.

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