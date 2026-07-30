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Le Président de la République félicite les lauréats des Olympiades d’informatique au Rwanda

Echoroukonline
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Le Président de la République félicite les lauréats des Olympiades d’informatique au Rwanda

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité, mercredi, les lycéens représentant l’Algérie aux Olympiades d’informatique au Rwanda, suite à l’obtention de trois médailles d’or et de la première place à l’échelle africaine dans la catégorie de compétition en présentiel.

“Je félicite encore une fois avec une immense fierté les lycéens représentant l’Algérie aux Olympiades d’informatique au Rwanda pour avoir remporté trois médailles d’or et décroché la première place à l’échelle africaine dans la catégorie de compétition en présentiel. Je vous souhaite plein succès et davantage de réalisations scientifiques. Vous avez honoré l’Algérie”, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

APS

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