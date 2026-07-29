Chlef: 2 terroristes abattus et 6 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

” Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période allant du 22 au 28 juillet 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national”, précise la même source.

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la sécurité, ont abattu au niveau du Secteur militaire de Chlef en 1ère Région militaire, deux (2) terroristes et récupéré (2) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, une quantité de munitions et divers effets”.

Dans le même contexte, “d’autres détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté (6) éléments de soutien aux groupes terroristes, dans différentes opérations à travers le territoire national”, ajoute le bilan.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et “en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, (32) narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de (97) kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que (50) kilogrammes de cocaïne et (780.519) comprimés psychotropes ont été saisis, et ce, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires”.

“A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté (151) individus et saisi (23) véhicules, (59) groupes électrogènes, (44) marteaux piqueurs et des quantités de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que des équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite”.

De même, “(9) autres individus ont été appréhendés et (6.720) litres de carburants et (4) tonnes de denrées alimentaires, destinés à la contrebande, ont été saisis, et ce, lors d’opérations distinctes”, poursuit la même source.

Par ailleurs, “les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et procédé au sauvetage de (153) individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que (212) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national”, conclut le bilan.