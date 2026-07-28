Chlef: Deux terroristes abattus, deux Kalachnikovs récupérées

Deux (2) terroristes ont été abattus et 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov récupérés lors d’une opération menée, lundi après-midi, par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services de sécurité, dans le Secteur militaire de Chlef en 1ère Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une exploitation optimale des renseignements, des détachements combinés de l’ANP, en coordination avec les services de sécurité, ont abattu, aujourd’hui après-midi 27 juillet 2026, dans le Secteur militaire de Chlef en 1ère Région militaire, deux (2) terroristes et ont récupéré 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d’autres effets”, précise la même source.

“Cette opération confirme une nouvelle fois la détermination des éléments de l’Armée nationale populaire à éradiquer les résidus terroristes et veiller sur la sécurité des citoyens”, ajoute le MDN.