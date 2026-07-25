Les incendies en Espagne ravagent près de 25 000 hectares et touchent plus de 60 000 personnes

Les incendies de forêt en cours dans la Communauté de Madrid et la province d’Ávila, en Espagne, ont déjà ravagé près de 25 000 hectares et affecté plus de 63 000 personnes, rapporte le quotidien El País samedi.

Selon les derniers chiffres publiés par le ministère espagnol de l’Intérieur, les incendies ont détruit près de 25 000 hectares. La province d’Ávila représente entre 13 000 et 15 000 hectares de surfaces brûlées, tandis que la Communauté de Madrid en compte 9 940 hectares.

Au total, plus de 63 000 personnes ont été touchées par les incendies. À Madrid, plus de 30 000 habitants ont été évacués et plus de 20 000 autres ont été invités à rester confinés à leur domicile. Dans la province d’Ávila, 5 150 personnes ont été évacuées et 8 635 demeurent confinées.

En visite dans les zones sinistrées, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a averti que la situation restait particulièrement complexe.

« Nous ne savons pas comment le vent va évoluer, même si les températures ont baissé », a-t-il déclaré.

Il a également indiqué qu’environ 130 000 hectares avaient déjà brûlé en Espagne depuis le début de l’année, contre une moyenne annuelle de 100 000 hectares au cours de la dernière décennie.

Par ailleurs, une centaine d’employés du Complexe de communications spatiales lointaines de la NASA à Madrid ont dû être évacués vendredi en raison de la progression des flammes.

D’après les données relayées par El País, le nombre d’hectares brûlés a fortement augmenté au cours des deux dernières semaines, les incendies s’étant propagés rapidement et concentrés dans plusieurs zones.

Les deux dernières semaines de juillet constituent ainsi la quatrième pire période de grands incendies de forêt enregistrée en Espagne depuis 1983, selon le quotidien.