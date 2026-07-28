Nouvelle frappe israélienne dans le sud du Liban malgré l’accord-cadre

Un drone israélien a frappé un appartement résidentiel mardi à Nabatieh al-Fawqa, dans le sud du Liban, alors que les forces armées poursuivaient le dynamitage de bâtiments dans les villes frontalières en dépit d’un accord-cadre conclu sous la médiation des États-Unis, selon des médias libanais.

Un drone a mené deux frappes consécutives sur un quartier de Nabatieh al-Fawqa, déclenchant un incendie à l’intérieur d’un appartement, selon l’agence de presse officielle NNA.

Aucune information n’était disponible dans l’immédiat concernant d’éventuels blessés.

Des explosions ont également été entendues dans la ville de Tyr, les forces israéliennes effectuant des dynamitages et des démolitions d’immeubles dans les villes frontalières de Majdal Zoun, Al-Mansouri et Bint Jbeil, selon la même source.

L’armée israélienne a en outre provoqué une forte explosion dans le village d’Al-Qusayr, situé dans le district de Nabatieh, a précisé la NNA.

Ces incidents surviennent malgré l’accord-cadre signé le mois dernier entre Tel-Aviv et Beyrouth sous médiation américaine, qui prévoit un retrait progressif des forces israéliennes de l’ensemble du territoire libanais occupé. L’accord ne fixe pas d’échéancier pour ce retrait, mais subordonne la fin du processus à la prise en charge complète de la sécurité par l’armée libanaise dans les zones évacuées ainsi qu’au désarmement des groupes armés, y compris le Hezbollah.

Selon des chiffres officiels libanais, les attaques israéliennes au Liban depuis le 2 mars ont fait 4 332 morts et 12 236 blessés.

Israël continue d’occuper certaines parties du sud du Liban, dont certaines sont sous son contrôle depuis plusieurs décennies et d’autres ont été saisies lors du précédent conflit entre octobre 2023 et novembre 2024.