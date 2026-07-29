Feux de foret: Evaluation des dégâts sur les terrain

Les directions de l’environnement à travers les wilayas touchées par les récents feux de forêt ont procédé, en coordination avec les conservations des forêts, à l’évaluation sur le terrain des dégâts subis par le couvert végétal, la faune et la biodiversité, indique mardi un communiqué du ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie.