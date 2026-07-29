Feux de foret: Evaluation des dégâts sur les terrain
Les directions de l’environnement à travers les wilayas touchées par les récents feux de forêt ont procédé, en coordination avec les conservations des forêts, à l’évaluation sur le terrain des dégâts subis par le couvert végétal, la faune et la biodiversité, indique mardi un communiqué du ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de “l’élaboration d’une évaluation scientifique minutieuse visant à permettre la mise en place de programmes de réhabilitation des milieux environnementaux endommagés et de restauration de leur équilibre écologique, tout en renforçant les mesures préventives et de sensibilisation pour réduire les risques des feux de forêts et protéger la richesse naturelle nationale”, précise le communiqué.