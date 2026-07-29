-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Feux de foret: Evaluation des dégâts sur les terrain

Echoroukonline
  • 24
  • 0
Feux de foret: Evaluation des dégâts sur les terrain

Les directions de l’environnement à travers les wilayas touchées par les récents feux de forêt ont procédé, en coordination avec les conservations des forêts, à l’évaluation sur le terrain des dégâts subis par le couvert végétal, la faune et la biodiversité, indique mardi un communiqué du ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de “l’élaboration d’une évaluation scientifique minutieuse visant à permettre la mise en place de programmes de réhabilitation des milieux environnementaux endommagés et de restauration de leur équilibre écologique, tout en renforçant les mesures préventives et de sensibilisation pour réduire les risques des feux de forêts et protéger la richesse naturelle nationale”, précise le communiqué.

Articles en Relation
Le Président de la République reçoit la présidente de l’Assemblée Populaire Nationale

Le Président de la République reçoit la présidente de l’Assemblée Populaire Nationale

Chlef: 2 terroristes abattus et 6 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Chlef: 2 terroristes abattus et 6 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Extinction de tous les incendies au niveau national

Extinction de tous les incendies au niveau national

Khalida Boufeddech devient la première femme à la tête du Parlement

Khalida Boufeddech devient la première femme a la tête du Parlement

Chlef: Deux terroristes abattus, deux Kalachnikovs récupérées

Chlef: Deux terroristes abattus, deux Kalachnikovs récupérées

Voici les points à retenir de l’entretien du Président Tebboune

Voici les points a retenir de l’entretien du Président Tebboune

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus