Khalida Boufeddech devient la première femme à la tête du Parlement

Mme Boufedech a récolté 302 voix contre 57 pour le candidat Amine Allouche du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et 7 pour le candidat Rachid Hassani du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et ce, sur les 366 voix exprimées.

L’élection s’est déroulée conformément au règlement intérieur de l’APN qui dispose que le président de l’Assemblée est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est déclaré élu.

La nouvelle présidente de la chambre basse du Parlement est née le 27 mai 1982. Elle est diplômée en médecine générale de l’Université d’Alger depuis 2008, avant d’obtenir, en 2019, un diplôme d’études spécialisées en allergologie et immunologie clinique.

Mme Boufedech avait entamé sa carrière professionnelle à l’Etablissement public hospitalier d’Aïn Taya (wilaya d’Alger), avant de rejoindre le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Beni Messous.

En 2023, elle a été nommée cheffe de service à la Direction de la santé de la wilaya d’Alger.

Sur le plan politique, elle a été élue membre de l’Assemblée populaire communale (APC) de Bordj El Bahri pour la période 2012-2017, puis membre de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d’Alger en 2021.