Japon: 13 morts après un puissant séisme, des travailleurs toujours portés disparus

Le bilan du puissant tremblement de terre qui a frappé la préfecture de Kumamoto, dans le sud-ouest du Japon, s’est lourdement aggravé pour atteindre au moins 13 morts, avec des dizaines de blessés et sept personnes toujours portées disparues, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi tôt mercredi, selon le diffuseur d’État NHK.

Le séisme de magnitude 7,1 a causé des dégâts considérables, provoquant notamment des incendies d’habitations, des effondrements de ponts et de bâtiments, ainsi que la destruction de pylônes métalliques. Il a également privé d’électricité environ 48 000 foyers.

Les autorités ont fait état de 33 blessés.

La secousse a atteint le niveau maximal de 7 sur l’échelle d’intensité sismique japonaise. Le dernier séisme à avoir atteint cette intensité était celui de la péninsule de Noto, survenu le jour du Nouvel An en 2024.

Une usine de papier située dans la ville de Yatsushiro figure parmi les sites les plus durement touchés. Les responsables ont indiqué que 11 travailleurs s’étaient retrouvés piégés après la secousse. Quatre d’entre eux ont été secourus, dont deux en état d’arrêt cardiorespiratoire et deux grièvement blessés.

Une opération de recherche et de sauvetage se poursuit pour retrouver les autres travailleurs.

L’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) a d’abord fait état d’un séisme de magnitude 7,1 avant de réviser son estimation à 6,8.

Selon l’USGS, la secousse s’est produite à une profondeur de 10 kilomètres (6,2 miles) à 16 h 27 heure locale (07h27 GMT), à environ 5 kilomètres (3,1 miles) à l’est d’Uto, dans la préfecture de Kumamoto.

Une réplique de magnitude 5,6 a frappé à 17h08 heure locale (08h08 GMT), dont l’épicentre était situé à 16 kilomètres (9,9 miles) au nord-est de Tsunagi, également dans la préfecture de Kumamoto, a précisé l’USGS.

La ligne du train à grande vitesse Kyushu Shinkansen restera suspendue mercredi, tandis que les services de tramway dans la ville de Kumamoto devraient reprendre à vitesse réduite.

Le bureau des transports de la ville de Kumamoto a averti que les services pourraient être de nouveau suspendus en cas de nouvelle forte secousse.

Les autorités ont vivement invité les habitants à rester vigilants face au risque de nouvelles activités sismiques.

Le Japon, l’un des pays les plus exposés aux séismes au monde, se situe le long de la « Ceinture de feu » du Pacifique et enregistre environ 20 % des tremblements de terre de magnitude 6,0 ou plus de la planète.