-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le Président de la République reçoit un appel téléphonique de Giorgia Meloni

Echoroukonline
  • 42
  • 0
Le Président de la République reçoit un appel téléphonique de Giorgia Meloni

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Mme Giorgia Meloni, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

“Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Mme Giorgia Meloni, au cours duquel ils ont passé en revue les excellentes relations bilatérales entre les deux pays dont ils se sont pleinement félicités, notamment dans le domaine économique, en général, et énergétique, en particulier”, lit-on dans le communiqué.

“Les deux parties se sont également félicitées des progrès réalisés dans le cadre du Plan Mattei”, ajoute la même source.

De son côté, “le président de la République a remercié Mme Giorgia Meloni pour les condoléances qu’elle lui a adressées, ainsi qu’à l’Algérie, suite à l’incendie de l’établissement de l’enfance assistée”, conclut le communiqué.

APS

Articles en Relation
Les incendies en Espagne ravagent près de 25 000 hectares et touchent plus de 60 000 personnes

Les incendies en Espagne ravagent près de 25 000 hectares et touchent plus de 60 000 personnes

Chlef: Deux terroristes abattus, deux Kalachnikovs récupérées

Chlef: Deux terroristes abattus, deux Kalachnikovs récupérées

Voici les points à retenir de l’entretien du Président Tebboune

Voici les points a retenir de l’entretien du Président Tebboune

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus