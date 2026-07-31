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Carnage routier à Boumerdès: 25 morts et 44 blessés dans un accident de bus

Echoroukonline
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Carnage routier à Boumerdès: 25 morts et 44 blessés dans un accident de bus

25 personnes ont trouvé la mort et 44 autres ont été blessées à des degrés divers dans un accident de la route survenu vendredi dans la région de Berrahmoun El-Karma, dans la wilaya de Boumerdes, selon un bilan communiqué par les services de la Protection civile.

Les services de la Protection civile ont précisé être intervenus à 9 h 41 suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs sur la voie d’évitement de Berrahmoun El-Karma, dans la périphérie de la commune de Boumerdes.

APS

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