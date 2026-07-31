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Ceuta: 18 migrants morts en tentant de rejoindre l’enclave espagnole depuis le Maroc

Echoroukonline
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Ceuta: 18 migrants morts en tentant de rejoindre l’enclave espagnole depuis le Maroc

Au moins 18 migrants irréguliers ont trouvé la mort vendredi en tentant de rejoindre à la nage l’enclave espagnole de Ceuta depuis les côtes marocaines, selon des sources locales.

Les victimes faisaient partie d’un groupe important de candidats à l’exil partis de la ville marocaine de Fnideq, située face à Ceuta.

Plus de 800 personnes auraient tenté la traversée en même temps, ont indiqué des témoins cités par la presse locale.

Au cours des sept derniers jours, environ 1 500 migrants, pour la plupart originaires d’Afrique subsaharienne, sont parvenus à atteindre Ceuta depuis le Maroc, principalement à la nage, selon des chiffres provisoires non encore confirmés par les autorités espagnoles.

Face à cette forte pression migratoire, le gouvernement espagnol a décidé de déployer des renforts des forces armées dans la région.

Le Premier ministre Pedro Sánchez avait indiqué que l’ensemble des ressources de l’État avait été mobilisé pour gérer la situation.

Les causes précises des décès n’ont pas encore été officiellement communiquées. Des enquêtes sont en cours.

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