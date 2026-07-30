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Inscriptions universitaires :

97 % des nouveaux bacheliers ont obtenu l’un de leurs choix exprimés

Echoroukonline
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97 % des nouveaux bacheliers ont obtenu l’un de leurs choix exprimés

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a annoncé, jeudi, que 97 % des nouveaux bacheliers ont obtenu l’un des choix exprimés.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère et consacrée à la présentation des résultats d’orientation des bacheliers (session 2026), le ministre a précisé que le nombre d’étudiants orientés s’élève à 391.018 sur un total de 403.119 étudiants inscrits sur la plateforme numérique.

Concernant les étudiants n’ayant pas obtenu leurs choix, qui représentent un taux de 3%, M. Baddari a souligné qu'”une seconde chance leur sera accordée pour se réinscrire, à partir du vendredi 31 juillet jusqu’au 2 août prochain”.

APS

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