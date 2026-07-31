L’Espagne convoque l’ambassadeur italien après l’appel à l’exclure de Schengen

L’Espagne a convoqué jeudi l’ambassadeur d’Italie à Madrid après que le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a appelé à suspendre la participation de l’Espagne à l’espace de libre circulation Schengen, dans le contexte d’un différend diplomatique lié à une forte hausse des arrivées de migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a condamné les propos de Tajani et annoncé que l’ambassadeur d’Italie avait été convoqué.

« Ce message est indigne du ministre des Affaires étrangères d’un pays partenaire et ami, dont nous attendons une solidarité européenne et non de la démagogie partisane. Les événements d’aujourd’hui sont liés à une décision de justice et n’ont rien à voir avec ce que dit ce message sur X. J’ai convoqué l’ambassadeur d’Italie pour demain », a-t-il déclaré sur le réseau social X.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Antonio Tajani a affirmé qu’il soutenait la suspension de l’Espagne de l’espace Schengen, établissant un lien entre cette mesure et la crise migratoire à Ceuta.

« Je suis favorable à la fermeture de l’espace Schengen à l’Espagne », a écrit Antonio Tajani sur X, estimant que « l’immigration irrégulière et incontrôlée représente un danger pour la sécurité nationale ».

« Les images en provenance de Ceuta montrent à quel point la décision du gouvernement de Madrid d’accorder la nationalité espagnole, et donc européenne, à plus de 500 000 immigrés en situation irrégulière est profondément erronée et encourage le trafic d’êtres humains », a-t-il ajouté.

Des milliers de jeunes Marocains se sont rassemblés jeudi près de la frontière séparant la ville marocaine de Castillejos de Ceuta, dans ce qui semble être une tentative coordonnée d’entrer sur le territoire espagnol, a rapporté l’agence de presse espagnole EFE.

Selon l’agence, des centaines de personnes ont escaladé les clôtures frontalières, tandis que d’autres se sont dirigées vers la digue et sont entrées dans la mer dans l’espoir d’atteindre Ceuta.

EFE a indiqué que les forces de sécurité marocaines avaient mis en place des cordons dans certaines zones et interpellé plusieurs personnes, bien que de nombreux groupes aient continué à avancer vers la frontière.

L’agence de presse a précisé que ce mouvement de masse coïncidait avec les célébrations du 27ᵉ anniversaire de l’accession au trône du roi Mohammed VI, tandis que les autorités marocaines ont déclaré ne pas savoir ce qui avait déclenché ce rassemblement de grande ampleur à la frontière.

Le gouvernement espagnol a également annoncé le déploiement des forces armées afin d’appuyer la Garde civile dans le maintien de la sécurité à travers la ville.