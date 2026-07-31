L’Algérie condamne l’attaque par drone contre deux navires au port de Damiette en Egypte

“L’Algérie condamne et dénonce fermement l’attaque par drone menée, le 29 juillet 2026, contre deux navires au port de Damiette en République arabe d’Egypte, un acte odieux constituant une agression contre la souveraineté de ce pays frère, une menace pour sa sécurité et sa stabilité et une dangereuse tentative d’étendre le conflit régional en cours dans le Golfe arabique et au Moyen-Orient”, lit-on dans le communiqué.

“Tout en exprimant sa pleine solidarité avec la République arabe d’Egypte, pays frère, l’Algérie réaffirme son soutien aux mesures qu’elle prendra pour préserver ses intérêts, sa sécurité et sa stabilité”, ajoute le

communiqué.