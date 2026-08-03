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Un séisme de magnitude 5,4 frappe l’Egypte

Echoroukonline
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Un séisme de magnitude 5,4 frappe l’Egypte

Un séisme de magnitude 5,3 a frappé tôt lundi la province d’Ismaïlia, dans le nord-est de l’Égypte, selon l’Autorité turque de gestion des catastrophes et des situations d’urgence (AFAD).

L’AFAD a indiqué que le tremblement de terre s’est produit à 3h00 heure locale (00h00 GMT), à une profondeur de 5,47 kilomètres.

Selon les médias locaux égyptiens, la secousse a été ressentie dans plusieurs villes, dont la capitale Le Caire, sans qu’aucune victime ni aucun dégât n’aient été signalés dans l’immédiat.

Le Croissant-Rouge égyptien a indiqué n’avoir reçu, à ce stade, aucun signalement de blessés ou de dommages matériels. L’organisation a toutefois appelé les habitants à éviter les bâtiments anciens ou présentant des fissures visibles.

Le ministère égyptien de la Santé a, de son côté, activé son plan d’intervention d’urgence et placé les hôpitaux en état d’alerte maximale.

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