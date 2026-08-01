Accident de bus à Boumerdès: Le bilan s’alourdit à 27 morts

Le bilan de l’accident de renversement d’un autobus survenu vendredi à Boumerdès s’est alourdi à 27 morts et 42 blessés, indique le sous-directeur des statistiques et de l’information à la Direction générale de la Protection civile, Nassim Bernaoui.

Les services de la Protection civile avaient auparavant fait état de 25 morts et 44 blessés dans ce tragique accident.

A la suite de ce drame, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de cet accident, assurant, dans son message de condoléances, que “la justice frappera d’une main de fer, sans la moindre indulgence, après les investigations qui permettront d’élucider les circonstances de cet accident”.

Le président de la République a décrété un deuil national de trois jours, à compter de ce jour, avec mise en berne de l’emblème national sur l’ensemble du territoire national.

Chargé par le président de la République, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’était rendu, à la tête d’une délégation ministérielle, dans la wilaya de Boumerdès, afin de s’enquérir sur le terrain des conséquences de l’accident. Il s’était également rendu au chevet des blessés pour s’enquérir des conditions de leur prise en charge médicale au niveau des hôpitaux de Boumerdes et d’Alger.

APS