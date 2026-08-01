Sayoud à Sétif pour assister aux funérailles des victimes de l’accident de bus de Boumerdès

Sur instruction du président de la République

Sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, est arrivé samedi à Sétif, accompagné d’une délégation ministérielle, pour assister aux funérailles des victimes du renversement d’un autobus de transport de voyageurs survenu vendredi à Boumerdès.

Ce tragique accident, survenu vendredi matin, a fait 27 morts et 42 blessés.

Les dépouilles des victimes transportées à leurs familles pour un dernier hommage

Les dépouilles des victimes de l’accident de renversement d’un autobus de transport de voyageurs survenu vendredi à Boumerdès ont été transportées samedi de l’hôpital Mère-Enfant “El Bez” de Sétif à leurs familles et proches pour un dernier hommage avant l’inhumation au cimetière d’El Eulma.

Les dépouilles avaient été transférées, dans la matinée, du Centre hospitalier 240 lits de la ville de Boumerdès vers l’hôpital “El Bez” de Sétif à bord d’ambulances.

APS