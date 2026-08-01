Timimoun: 4 morts et 43 blessés dans une collision entre un bus et un camion

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 43 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu samedi dans la wilaya de Timimoun, à la suite d’une collision entre un autobus de transport de voyageurs et un camion, indique un communiqué des services de la Protection civile.

Les services de la Protection civile sont intervenus samedi à 05h54 pour un accident impliquant un autobus assurant la liaison Batna–Adrar et un camion, et ce au niveau de la RN51 dans la daïra de Timimoun, précise la même source.

Le bilan fait état de 4 décès et de 43 blessés à des degrés divers. Les blessés ont reçu les premiers secours avant leur évacuation vers l’hôpital local, tandis que les dépouilles des victimes ont été transférées vers la morgue.

APS