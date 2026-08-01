Le Président de la République reçoit un message de condoléances de son homologue italien

”Le Président Sergio Mattarella a présenté, au nom du peuple italien, ses plus sincères condoléances et ses sentiments de profonde sympathie au président de la République ainsi qu’aux familles des victimes, exprimant sa solidarité personnelle avec l’Algérie dans cette circonstance douloureuse et réaffirmant le soutien de l’Italie au peuple algérien face à cette épreuve qui a donné lieu à un deuil national”.

En cette douloureuse circonstance, le président italien s’est également adressé aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et espérant qu’ils surmonteront rapidement les séquelles de cet accident.