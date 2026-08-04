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La FAF se sépare à l’amiable avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic

Echoroukonline
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La FAF se sépare à l’amiable avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, lundi, la fin de la relation contractuelle la liant au sélectionneur national, Vladimir Petkovic, ainsi qu’à son staff technique, d’un commun accord entre les deux parties.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la fédération a, par ailleurs, tenu à exprimer sa profonde gratitude à Vladimir Petkovic et à l’ensemble de son staff pour leur professionnalisme, leur engagement et leur dévouement durant les vingt-neuf mois passés à la tête de la sélection nationale.

.La Fédération leur adresse ses sincères remerciements pour le travail accompli et leur souhaite plein succès dans la poursuite de leur carrière professionnelle

APS

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