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BMS: Canicule sur les régions côtières et pluies orageuses à l’intérieur du pays

Echoroukonline
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BMS: Canicule sur les régions côtières et pluies orageuses à l’intérieur du pays

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis, ce lundi, un Bulletin météo spécial (BMS) annonçant une vague de chaleur exceptionnelle touchant plusieurs wilayas côtières, avec des températures très élevées. Parallèlement, des pluies parfois abondantes, accompagnées d’orages, sont attendues sur plusieurs régions de l’intérieur et du Sud du pays.

Selon le BMS, les températures maximales oscilleront entre 41 et 45 degrés à l’ombre tout au long de la journée de ce lundi dans plusieurs wilayas du littoral. Cette vague de chaleur concernera notamment Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger, Boumerdès, Mascara, Relizane, Chlef et Aïn Defla.

L’alerte s’étend également aux wilayas de Tlemcen, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où des conditions météorologiques particulièrement chaudes sont également prévues.

En parallèle, les services météorologiques annoncent des pluies parfois soutenues, accompagnées d’orages, sur plusieurs wilayas de l’intérieur et du Sud. Les précipitations concerneront Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Djelfa, Biskra, Ouled Djellal et Djanet.

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