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Accident tragique du bus à Boumerdes

Le Président de la République reçoit les condoléances du Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite

Echoroukonline
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Le Président de la République reçoit les condoléances du Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de condoléances de son frère, Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier et Président du Conseil des ministres du Royaume frère d’Arabie saoudite, à la suite de l’accident de renversement d’un autobus survenu dans la wilaya de Boumerdès, indique ce lundi un communiqué de la présidence de la République.

Le Prince héritier saoudien a présenté au président de la République ainsi qu’aux familles des victimes ses plus sincères condoléances et sa profonde compassion, implorant Dieu Tout-Puissant d’accorder Sa miséricorde aux personnes décédées et un prompt rétablissement à l’ensemble des blessés.

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