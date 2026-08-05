Inauguration officielle de l’usine de plaquettes de frein de Réghaïa

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé ce mercredi la cérémonie de mise en service d’une usine de production de plaquettes de frein et de leurs accessoires, implantée dans la commune de Réghaïa, à Alger.

Selon un communiqué du Premier ministère, « cette nouvelle unité industrielle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République visant à valoriser les biens récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption », ajoutant que « l’objectif est de les réintégrer dans le circuit économique national en les transformant en projets productifs à forte valeur ajoutée, générateurs d’emplois et favorisant le développement de l’investissement national. »

Relevant de la société Maintenance de l’Est, filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), cette usine constitue un acquis important pour l’industrie mécanique nationale. Elle est spécialisée dans la fabrication de plaquettes de frein et de leurs accessoires destinés aux véhicules légers et aux poids lourds, conformément aux normes techniques en vigueur.

La mise en exploitation de cette unité devrait renforcer les capacités nationales de production, répondre à une part importante de la demande du marché local et contribuer à la réduction de la facture des importations. Elle ouvre également des perspectives d’exportation vers les marchés internationaux.

Ce projet illustre la volonté des pouvoirs publics de consolider le tissu industriel national, de valoriser les capacités de production et de renforcer la souveraineté économique du pays à travers le soutien à la production locale et la promotion des investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Le Premier ministre est accompagné, lors de cette visite, d’une importante délégation ministérielle composée du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, du ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, ainsi que de plusieurs responsables et opérateurs économiques.