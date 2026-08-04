-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français
Célébration de la Journée nationale de l'ANP

Arrivée du Président de la République au Cercle national de l’Armée

Echoroukonline
  • 25
  • 0
Arrivée du Président de la République au Cercle national de l’Armée

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé, mardi, au Cercle national de l’Armée à Beni Messous (Alger) pour présider une cérémonie en l’honneur des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP), issus de l’Armée de libération nationale (ALN), des familles de martyrs du devoir national, ainsi que des grands invalides et blessés dans le cadre de la lutte antiterroriste et ce, à l’occasion de célébration de la Journée nationale de l’Armée nationale populaire.
Le Président de la République a été accueilli, à son arrivée au Cercle national de l’Armée, par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha.

Après avoir écouté l’hymne national, le Président de la République a passé en revue des détachements militaires qui lui ont rendu les honneurs, avant de saluer les cadres et les officiers supérieurs de l’ANP, présents à la cérémonie d’accueil.

La Journée nationale de l’Armée nationale populaire a été instituée par le président de la République, en reconnaissance au rôle prépondérant de l’institution militaire dans le processus d’édification du pays et dans la préservation de l’unité du pays et de la souveraineté nationale.

Articles en Relation
Le Président de la République reçoit les condoléances du Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite

Le Président de la République reçoit les condoléances du Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite

La FAF se sépare à l’amiable avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic

La FAF se sépare a l’amiable avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic

Trump donne à l’Iran une « dernière chance » avant une action de « décapitation »

Trump donne a l’Iran une « dernière chance » avant une action de « décapitation »

M. Sayoud reçu à Rome par son homologue italien

M. Sayoud reçu a Rome par son homologue italien

Lutte contre les bandes de quartiers: 42 membres arrêtés en une semaine à Alger

Lutte contre les bandes de quartiers: 42 membres arrêtés en une semaine a Alger

Gaza: L’ONU dénonce la poursuite des frappes meurtrières

Gaza: L’ONU dénonce la poursuite des frappes meurtrières

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus