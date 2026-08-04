Trump donne à l’Iran une « dernière chance » avant une action de « décapitation »

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il souhaitait donner à l’Iran une « dernière chance » avant de prendre ce qu’il a décrit comme une action de « décapitation », tout en affirmant que des négociations étaient « en cours » malgré les démentis iraniens.

« L’Iran ne voulait pas être frappé, et ils ont dit qu’ils voulaient parler », a déclaré Trump aux journalistes dans le Bureau ovale.

« Nous discutons à la demande de l’Iran, avec le soutien de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar en particulier, mais aussi d’autres pays », a-t-il affirmé.

« C’est la dernière chance pour eux de signer un bon document », a déclaré Trump.

Lorsqu’on lui a demandé davantage de précisions, il a répondu : « Je veux lui donner toutes les dernières chances avant la décapitation. »

Interrogé pour savoir si les discussions avec l’Iran étaient désormais interrompues, Trump a répondu : « Elles sont en cours actuellement. »

« Quand ils parlent, ils n’aiment pas dire qu’ils parlent… Nous sommes en discussions, et parfois ils le nient, même s’ils passent des heures et des heures ensemble à discuter », a-t-il ajouté.

Trump a indiqué que les discussions se dérouleraient en deux phases : la première porterait sur la réouverture du détroit d’Ormuz, et la seconde sur les capacités nucléaires de l’Iran.

« Nous parlons du détroit, de son ouverture, de son ouverture complète dès demain, littéralement, et c’est la première phase. La deuxième phase consistera ensuite à discuter de la capacité nucléaire », a-t-il déclaré.

À la question de savoir où auraient lieu les discussions, Trump a répondu que le lieu serait décidé « aujourd’hui ou demain », ajoutant que les échanges avanceraient rapidement.

Il a également déclaré que les États-Unis n’autoriseraient pas l’Iran à faire payer les navires traversant le détroit d’Ormuz. « Il n’y aura pas de frais. Nous ne parlons pas de frais du tout », a-t-il affirmé.

Trump a déclaré que les prix du pétrole baisseraient une fois que les États-Unis auraient « terminé avec l’Iran », tout en ajoutant que les grands producteurs américains de pétrole, ExxonMobil et Chevron, avaient « gagné trop d’argent ».

« Quand on regarde une entreprise qui a gagné 12 fois plus que l’année précédente, elle devrait en rendre une partie au public, et elle ferait mieux de réduire le prix de vente au détail, le prix payé par les consommateurs. Trop d’argent », a-t-il déclaré.

L’Iran a affirmé lundi qu’il n’était pas engagé dans des négociations avec les États-Unis et qu’il travaillait avec Oman afin d’établir « une route temporaire » dans le détroit d’Ormuz pour garantir une navigation sûre dans cette voie maritime stratégique.

« Nos discussions actuelles avec Oman portent sur la garantie du passage sûr des navires dans le détroit d’Ormuz », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, lors d’une conférence de presse.

Baqaei a rejeté les informations faisant état de négociations entre Téhéran et Washington, déclarant : « Nous ne menons pas de négociations avec les États-Unis. »

Ces dernières semaines, les États-Unis et l’Iran ont échangé des frappes militaires : Washington a attaqué des cibles à l’intérieur de l’Iran, tandis que Téhéran a riposté en visant ce qu’il a présenté comme des installations et équipements militaires américains dans plusieurs pays arabes, notamment la Jordanie, Bahreïn et le Koweït.

Cette escalade fait suite à la signature d’un mémorandum d’entente entre Washington et Téhéran en juin, ainsi qu’au lancement de négociations en vue d’un accord définitif.