Lutte contre les bandes de quartiers: 42 membres arrêtés en une semaine à Alger

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté, lors de plusieurs opérations menées la semaine dernière, 42 individus impliqués dans des gangs de quartiers qui semaient la terreur parmi les habitants de la capitale, indique un communiqué rendu public ce lundi.

Selon la même source, « les services opérationnels de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé six réseaux criminels composés de 42 individus, dont plusieurs repris de justice, qui activaient au sein de gangs de quartiers. Ces opérations ont permis la saisie de 58 armes blanches prohibées de différents types ainsi que de substances psychotropes. »

Le communiqué précise que ces interventions font suite à des investigations de terrain ayant permis de démanteler ces réseaux criminels, impliqués dans le trafic de psychotropes et des agressions contre des citoyens à l’aide d’armes blanches prohibées. Les enquêteurs sont parvenus à identifier les membres de ces groupes et à procéder à leur arrestation progressive.

Menées sous la supervision du parquet territorialement compétent, ces opérations ont abouti à la saisie de 700 capsules de psychotropes, de 15 grammes de cocaïne, de 58 armes blanches prohibées de différents types et dimensions, de cinq fumigènes ainsi que de trois fusées de signalisation maritime.

Les policiers ont également saisi trois bombes lacrymogènes, un véhicule de tourisme et une somme de 21,8 millions de centimes en monnaie nationale, provenant des revenus du trafic de stupéfiants.

À l’issue des procédures, les mis en cause ont été présentés devant le parquet compétent pour des faits liés à la constitution d’une association de malfaiteurs et de gangs de quartiers, à la propagation de la terreur en milieu urbain, à l’atteinte à l’ordre public ainsi qu’à la détention de psychotropes à des fins de commercialisation.