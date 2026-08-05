L’attention particulière portée par le président de la République aux retraités et grands invalides et blessés de l’ANP largement saluée

Des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP) issus de l’Armée de libération nationale (ALN), des familles de martyrs du devoir national et de grands invalides et blessés dans le cadre de la lutte antiterroriste ont salué, hier mardi, l’attention particulière que leur porte le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance de leurs sacrifices dans le processus d’édification au lendemain de l’indépendance et dans la défense de la patrie et des institutions de la République durant la tragédie nationale. «

Dans des déclarations, en marge de la cérémonie présidée en leur honneur par le président de la République au Cercle national de l’Armée à Beni Messous (Alger), en présence de hauts responsables de l’Etat, de membres du Gouvernement, de personnalités nationales, de moudjahidine et de directeurs de médias nationaux, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’ANP (4 août), ils ont salué la culture de reconnaissance ancrée par le président

de la République et l’attention particulière qu’il leur porte, soulignant leur adhésion à la démarche de Monsieur le président visant à «édifier un Etat fort et développé dans tous les domaines, par fidélité au serment des martyrs de la glorieuse Révolution de libération».

Dans ce cadre, le moudjahid et Colonel Mohamed Bessas a adressé ses plus vifs remerciements au président de la République et au ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’ANP, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, pour l’intérêt particulier qu’ils portent aux pionniers de l’ANP issus des rangs de l’ALN, aux familles des martyrs du devoir national, ainsi qu’aux grands invalides et blessés, qui ont consenti d’immenses sacrifices dans la défense de la patrie.

Le souci du président de la République de présider cette cérémonie tous les ans «témoigne de la culture de reconnaissance qu’il a ancrée et du respect qu’il voue à tous ceux qui ont accompli leur devoir envers leur pays et son peuple avec bravoure et honneur», a-t-il dit, saluant, par ailleurs, le niveau de professionnalisme et de préparation atteint par l’ANP, qui accomplit aujourd’hui pleinement ses missions constitutionnelles, notamment celles liées à la protection du territoire national.

De son côté, le moudjahid Hamdane Bouaissi, qui a rejoint les rangs de l’ALN à l’âge d’à peine 16 ans et a servi dans les rangs de l’ANP après l’indépendance, s’est dit fier de l’attention accordée par le président de la République à la famille révolutionnaire et à la première génération des enfants de l’ANP, tout en se félicitant des progrès réalisés par l’Algérie sous la conduite du président de la République.

Le moudjahid Hamdane Bouaissi a saisi cette occasion pour appeler l’ensemble des franges de la société algérienne, en particulier les jeunes, à se rallier à la démarche du président de la République et aux efforts de l’ANP, afin de déjouer toutes les tentatives ciblant le pays.

Abondant dans le même sens, Menine Abdelhadi, grand invalide, a salué la reconnaissance témoignée par le président de la République à cette catégorie pour les sacrifices consentis au service de l’Algérie, de son unité et de sa stabilité.

Pour sa part, le moudjahid et Commandant Hamadouche Ibrahim, a estimé que l’hommage rendu par le président de la République aux moudjahidine qui ont poursuivi leur engagement au sein de l’ANP après l’indépendance constitue

«une nouvelle illustration de l’attention et de l’intérêt que porte le président de la République à la famille révolutionnaire et à tous ceux qui ont accompli leur devoir avec dévouement», appelant le peuple algérien à «rester attaché aux valeurs de la Révolution de libération, afin de préserver l’unité nationale et de barrer la route à tous ceux qui nourrissent de mauvaises intentions à l’égard de l’Algérie et de son peuple».

Le moudjahid et Commandant Berhail Hamel, s’est, quant à lui, fait l’écho de la fierté de la famille révolutionnaire et des moudjahidine de l’ALN à l’égard des réalisations et des acquis concrétisés par l’Algérie grâce aux efforts du président de la République et à sa volonté sincère de servir le pays et d’incarner le message des valeureux martyrs.

De son côté, Mme Ghedaoui Hayet, veuve du martyr du devoir national, le Lieutenant-colonel Djalel Djamel, a salué l’intérêt accordé par le président de la République aux familles des martyrs du devoir national et aux grands invalides et blessés, à l’occasion de la Journée nationale de l’ANP, qui est, pour elle, l’occasion de renouveler la reconnaissance envers tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie.

Kessai Mohamed Arezki, père d’un gendarme martyr du devoir national, s’est, lui aussi, dit fier de l’hommage rendu par le président de la République aux sacrifices des enfants de l’Algérie dans la lutte contre le fléau du terrorisme.

Se réjouissant de sa présence à cet événement, la moudjahida Drifa Ben M’hidi, sœur du chahid-symbole Larbi Ben M’hidi, a salué les progrès que connaît l’Algérie et le niveau de professionnalisme atteint par l’ANP, appelant à préserver ces acquis.

APS