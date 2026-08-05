Trump annonce une réouverture proche et menace l’Iran en cas d’échec des négociations

Détroit d’Ormuz:

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le détroit d’Ormuz rouvrirait « très bientôt », alors que les négociations avec l’Iran se poursuivent, tout en avertissant Téhéran que les États-Unis mèneraient une action militaire de grande ampleur en l’absence d’accord.

« Le détroit va rouvrir très bientôt, sinon ils seront frappés très durement, et le détroit rouvrira ensuite », a-t-il déclaré à Fox News.

Donald Trump a affirmé avoir précédemment été prêt à lancer une attaque majeure contre l’Iran, mais avoir accepté d’engager des négociations à la demande de responsables iraniens.

« Nous allions mener une attaque d’une ampleur considérable, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, et ils m’ont appelé en disant très poliment : “S’il vous plaît, pouvons-nous discuter ? Pouvons-nous discuter ?” […] J’ai répondu : “Oui, nous pouvons discuter. Réglons cela. Enfin, réglons cela” », a-t-il ajouté.

Le président américain a prévenu que l’Iran s’exposerait à une riposte sévère s’il se retirait des négociations, réaffirmant que Téhéran ne pouvait être autorisé à se doter de l’arme nucléaire.

« S’ils se retirent de nouveau, ils seront frappés très durement. Ils le savent et le comprennent. Je n’ai pas le choix. Ils ne peuvent pas avoir l’arme nucléaire. C’est très simple », a-t-il déclaré.

Donald Trump a affirmé que les responsables américains et iraniens menaient de « très bonnes discussions », tout en reconnaissant que Téhéran n’avait pas publiquement confirmé ces avancées. « La seule chose qui compte, ce sont les actes, et ils veulent conclure un accord. Nous verrons ce qui se passera », a-t-il poursuivi. « S’ils ne concluent pas d’accord, ce sera très regrettable. »

« Une journée entière de négociations »

Donald Trump a déclaré qu’une « journée entière de négociations » avec l’Iran avait eu lieu mardi.

« Ils ont négocié toute la journée aujourd’hui et les choses semblent très bien se présenter. Si cela aboutit et que le détroit rouvre […] — il est d’ailleurs déjà partiellement ouvert —, comme vous le savez, nous contrôlons totalement le détroit grâce au blocus. Mais s’il n’y a plus de tensions, le prix de l’essence baissera, je pense, jusqu’à 2,50 dollars le gallon », a-t-il ajouté, en référence au prix de vente au détail du carburant.

Donald Trump a également appelé les compagnies pétrolières à commencer à réduire les prix de l’essence.

S’exprimant plus tard devant des journalistes en Californie, il a déclaré que les discussions entre les États-Unis et l’Iran avançaient « très bien ».

« Nous progressons très bien. Nous verrons. Nous en saurons davantage dans les 48 heures », a-t-il ajouté.

Les États-Unis, l’Iran et Oman seraient proches d’un accord provisoire visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à rétablir un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, selon le site d’information Axios, qui a rapporté mardi qu’une annonce pourrait intervenir dès mercredi.

Plus tôt mardi, le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait déclaré que Washington et Téhéran n’avaient pas encore finalisé leurs discussions sur le passage dans les voies navigables internationales stratégiques, tout en espérant qu’un accord soit conclu « très prochainement ».

L’Iran est engagé dans un conflit avec les États-Unis depuis février, lorsque Washington et Israël ont lancé une offensive conjointe contre Téhéran. L’Iran avait riposté par des frappes de drones et de missiles contre des pays du Golfe abritant des installations américaines.