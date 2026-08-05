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Le Président de la République présente ses condoléances suite au décès du général Kamel Lakhdar

Echoroukonline
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Le Président de la République présente ses condoléances suite au décès du général Kamel Lakhdar

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a présenté ce mercredi ses condoléances suite au décès du général Kamel Lakhdar, des Forces terrestres de l’Armée nationale populaire (ANP), survenu à l’Hôpital central de l’Armée,  à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’ANP ses plus sincères condoléances et ses sentiments de profonde compassion.

Le président de la République prie le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa vaste miséricorde, de l’accueillir en Son vaste Paradis et d’inspirer à sa famille, à ses proches ainsi qu’à ses compagnons d’armes patience et réconfort.

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