Alcool et stupéfiants au volant: Vers des contrôles inopinés généralisés

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé hier mercredi une réunion de coordination consacrée au suivi des principaux dossiers en cours, indique un communiqué du ministère.

À cette occasion, plusieurs instructions ont été données afin d’accélérer la mise en œuvre des programmes engagés et d’améliorer la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Sécurité routière : lancement des dépistages de drogue et d’alcool

Selon la même source, le ministre a insisté sur « la nécessité d’engager la mise en œuvre de certaines dispositions du Code de la route, notamment celles relatives à la mise en place de tous les moyens nécessaires pour effectuer des analyses de dépistage de la consommation d’alcool ou de substances affectant les capacités mentales et physiques des conducteurs, dans les délais prévus par la loi. »

Il a également ordonné « le renforcement des campagnes de sensibilisation afin de faire connaître les nouvelles dispositions du Code de la route et de promouvoir le respect des règles de circulation auprès de l’ensemble des usagers. »

Renouvellement du parc de transport

Dans le même registre, le ministre a abordé le programme de renouvellement du parc de transport à travers l’acquisition de 10 000 autobus, en donnant des instructions « pour accélérer l’ensemble des procédures nécessaires à sa concrétisation dans les meilleurs délais. »

Indemnisation des victimes des incendies de forêt

Par ailleurs, le ministre a rappelé l’obligation « d’achever toutes les opérations d’indemnisation des personnes touchées par les incendies de forêt avant la fin du mois d’août », conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tout en veillant au respect des procédures et des délais fixés. »

Récolte et moisson : poursuivre les efforts

Aussi, le ministre a salué les efforts déployés par les walis, qui ont permis d’assurer une dynamique positive dans le déroulement de la campagne de moisson-battage, insistant sur « la poursuite de la mise en œuvre des décisions issues des précédentes réunions et sur la mobilisation de tous les moyens nécessaires afin d’achever l’opération dans les délais, tout en préservant la récolte nationale dans les meilleures conditions. »

Préparatifs de la rentrée scolaire et prévention

En outre, le ministre a appelé « à prendre toutes les mesures organisationnelles et préventives nécessaires pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions », comme il a ordonné « la mise en place de dispositifs préventifs face aux éventuelles perturbations météorologiques attendues durant la fin de l’été et le début de l’automne, tout en maintenant les services concernés en état de préparation permanente. »

Amélioration du cadre de vie

Du reste, et à la fin de cette réunion, le ministre a rappelé « la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer le cadre de vie des citoyens, à travers le renforcement des opérations de nettoyage, la préservation de l’environnement et l’intensification des mesures de prévention contre les maladies hydriques, avec un suivi permanent sur le terrain dans l’ensemble des wilayas. »