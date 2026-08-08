CAN 2026 féminine: Les Vertes pour une qualification historique au Mondial brésilien

La sélection nationale féminine de football disputera, samedi (18h00), l’un des rendez-vous les plus importants de son histoire récente en affrontant la Côte d’Ivoire en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2026, avec l’ambition d’atteindre le dernier carré et valider son ticket pour la Coupe du monde 2027.

Après avoir écrit une première page de son histoire lors de l’édition 2025 en se hissant pour la première fois en quarts de finale, l’équipe nationale entend désormais aller plus loin. Une qualification pour les demi-finales constituerait un exploit inédit pour les Vertes et leur permettrait, par la même occasion, de décrocher un billet historique pour la Coupe du monde féminine 2027, prévue au Brésil.

Les joueuses du sélectionneur national Farid Benstiti, abordent ce rendez-vous avec confiance après avoir terminé à la deuxième place du groupe A, un parcours qui leur a permis de valider leur présence parmi les huit meilleures sélections africaines.

En face, l’Algérie retrouvera une formation ivoirienne en pleine confiance. De retour sur la scène continentale après douze années d’absence, la Côte d’Ivoire s’est imposée comme l’une des révélations du tournoi. Les Eléphantes ont terminé en tête du groupe B avec sept points, grâce à un bilan de deux victoires et un match nul.

Du côté algérien, l’objectif est clairement assumé. La défenseure du Stade de Reims, Lana Smits Ouraghi, a insisté sur la détermination du groupe à poursuivre son aventure dans la compétition.

“On a travaillé dur pour aller en quarts de finale, on va gérer match par match et aller le plus loin possible”, a-t-elle déclaré.

Conscient de la valeur de son adversaire, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, le Français Reynald Pedros, s’est montré élogieux envers les Vertes tout en affichant les ambitions de son équipe.

“L’Algérie est une très bonne équipe. Elle est bien organisée, disciplinée et mérite sa qualification pour les quarts de finale”, a-t-il affirmé.

Le technicien s’attend également à une opposition particulièrement disputée. “Ce sera un match très difficile. A ce stade de la compétition, il n’y a plus de petites équipes. Il faudra être prêts et livrer une grande prestation”, a-t-il souligné.

Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a également tenu à mettre en garde ses joueuses contre tout excès de confiance, rappelant que “le vrai match sera contre l’Algérie”, en référence à l’importance de ce quart de finale qualificatif pour le dernier carré.

La confrontation de samedi s’annonce ainsi indécise entre deux sélections qui ont affiché de solides arguments depuis le début de la compétition.

Pour les Algériennes, l’enjeu dépasse une simple qualification : une victoire ouvrirait les portes des demi-finales de la CAN pour la première fois de leur histoire et offrirait au football féminin national une première participation à une Coupe du monde.

En cas d’élimination, les Algériennes garderont leurs chances de se qualifier pour le Mondial, en prenant part à une série de rencontres destinées à désigner les deux représentants africains qualifiés pour les barrages intercontinentaux.