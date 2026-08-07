Tiaret: 6 morts dans une collision entre un véhicule léger et un camion

Six (6) personnes sont décédées dans un accident de la circulation survenu jeudi après-midi, dans la Commune de Chehaima dans la wilaya de Tiaret, indique la Protection civile dans un communiqué.

“La Protection civile est intervenue jeudi à 15h24, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion au niveau du chemin de wilaya numéro 2, dans la Commune de Chehaima, daïra de Ain Deheb (wilaya de Tiaret)”, précise la même source, relevant que “le bilan provisoire est de 6 morts”.

A cet effet, la Protection civile a mobilisé 4 ambulances et un camion de secours, ajoute le communiqué, notant que “l’opération est toujours en cours”.

APS