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Soutien à Gaza: Le Royaume-Uni promet d’agir

Echoroukonline
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Soutien à Gaza: Le Royaume-Uni promet d’agir

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a assuré, mardi, que le Royaume-Uni ne resterait pas « les bras croisés » face à l’aggravation des « terribles souffrances » à Gaza et aux menaces pesant sur la perspective d’une solution à deux à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Burnham a déclaré que les récentes sanctions visant les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie traduisaient la reconnaissance du caractère illégal de l’occupation israélienne du territoire palestinien.

L’attaque menée le 7 octobre 2023 contre Israël par le mouvement palestinien Hamas « ne justifie pas les actions du gouvernement israélien à Gaza ou en Cisjordanie », a-t-il affirmé, soulignant que « beaucoup trop de personnes sont mortes, dont tant d’enfants ».

« Nous ne resterons pas les bras croisés alors que les terribles souffrances continuent de s’aggraver et que la perspective d’une solution à deux États – le meilleur espoir de paix et de stabilité pour les deux nations – est remise en cause », a-t-il déclaré.

Burnham a averti que la confiance s’éroderait si la communauté internationale ne traduisait pas son soutien à la solution à deux États par des mesures concrètes.

Sur un autre volet, le Premier ministre britannique a annoncé que Londres travaillait à un nouveau partenariat avec les États-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la défense, afin de « protéger les infrastructures nationales critiques » du Royaume-Uni.

Évoquant les récentes mises en garde concernant l’intelligence artificielle, il a estimé que les décisions fondamentales relatives à cette technologie étaient trop importantes pour être laissées au hasard.

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