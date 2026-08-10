Un BMS annonce des températures pouvant atteindre 45 °C

L’Office national de la météorologie a, dans un Bulletin météo spécial (BMS), émis ce lundi, annoncé des températures record pouvant atteindre 45 °C, ainsi que sur de fortes pluies dans plusieurs wilayas.

Selon ce BMS « Orange », le mercure dépassera les 40 °C dans les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza et Alger. La validité du bulletin s’étend sur toute la journée de ce lundi.

Dans le même bulletin, l’Office a également mis en garde contre une vague de chaleur avec des températures comprises entre 40 °C et 42 °C dans les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. La validité de cette alerte se poursuivra jusqu’à demain mardi.

Le bulletin fait également état d’une alerte concernant une forte vague de chaleur dans les wilayas de Chlef, Relizane et Aïn Defla, où les températures maximales varieront entre 44 °C et 45 °C. Cette alerte restera en vigueur jusqu’à demain, mardi.

Des pluies orageuses attendues dans 31 wilayas

Par ailleurs, l’Office a mis en garde contre des pluies orageuses dans les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Timimoun, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Ghardaïa, Béni Abbès et M’Sila.

L’alerte concerne également les wilayas de Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Tizi Ouzou, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Tlemcen, El Menia, El Bayadh, Médéa, Biskra, Adrar, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Ouled Djellal, Blida et Béchar. La validité du bulletin s’étend de 15 h à 3 h du matin.